شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسلسل "شديد الخطورة" عبر منصة watch it الأربعاء أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن العرض الأول لمسلسل "شديد الخطورة" عبر منصة "watch it" الإلكترونية، سيكون يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تريللر المسلسل، وعلق "شديد الخطورة .. حصرياً على واتش إت ...من 7/1 إن شاء الله"



من التريلر

وكانت شركة سينرجى طرحت الأفيشات الدعائية الكاملة لنجوم مسلسل "شديد الخطورة" ‏تمهيدًا لعرضه وتضمنت الأفيشات بوسترات لأبطال ‏العمل أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود ‏حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال .‏

وطرحت تطبيق "Watch It" برومو جديد لملسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأربعاء 1 يوليو إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة ‎ watch it، ‏والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على.‏

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