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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسلسل "شديد الخطورة" عبر منصة watch it الأربعاء أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن العرض الأول لمسلسل "شديد الخطورة" عبر منصة "watch it" الإلكترونية، سيكون يوم الأربعاء 1 يوليو المقبل، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تريللر المسلسل، وعلق "شديد الخطورة .. حصرياً على واتش إت ...من 7/1 إن شاء الله"
من التريلر
وكانت شركة سينرجى طرحت الأفيشات الدعائية الكاملة لنجوم مسلسل "شديد الخطورة" تمهيدًا لعرضه وتضمنت الأفيشات بوسترات لأبطال العمل أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال .
وطرحت تطبيق "Watch It" برومو جديد لملسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأربعاء 1 يوليو إذ تحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على.
ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
كان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد شوق جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو قصير من مسلسل "شديد الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على واتش إت".
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