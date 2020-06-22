شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد صبحى فى عمل مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إدوارد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفنان محمد صبحى تحدث معه منذ فترة لتقديم عمل مسرحى يجمعهم سويا خلال الأيام المقبلة وحتى الآن لم يستقروا على تفاصيله .



ادوارد

وأضاف أنه مبسوط بقامة كبيرة زى الفنان محمد صبحى يتعاون معه فى عمل مسرحى ويتمنى أن يخرج هذا المشروع فى القريب العاجل خاصة أن صبحى يعتبر قامة كبيرة من مقامات المسرح الذى قدم أعمال لاتنسى وجميعها تناقش قضايا هامة.

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محمد صبحى

وتألق إدوارد لدى تجسد شخصية "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" بكل ما تحمله من اضطرابات وأمراض نفسية وتناقض، وأثبت أن لديه طاقات فنية جبارة تؤهله لأداء شخصيات متنوعة وتخرجه من المساحة الكوميدية التى ظل لفترة محبوسا فيها إلى فضاء الإبداع والتنوع ففى المشهد الواحد استطاع إدوارد أن ينتقل من مساحة إبداعية لأخرى ويجسد مشاعر مختلفة بين الطمع والتردد والندم والضعف والفرح والبكاء.

مسلسل "البرنس" تم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية" تم عرضه على قنوات دى ام سى واون وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.