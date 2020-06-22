شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: "بمناسبة عيد الأب أحب أشكر نفسي وأقولي كل سنة وأنت طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد حلمى بيوم الأب بشكل مختلف، فلم ينشر صورة مع والده كما قام أغلب النجوم والنجمات على مواقع التواصل الاجتماعى، لكنه أضفى حسا كوميديا ساخرا كعادته.

ونشر الفنان صورته، وهو يحمل عملا فنيا لمجسم يشبهه إلى حد كبير، وعلق على الصورة: "بمناسبة عيد الأب أحب أشكر نفسي وأقولي كل سنه وأنت طيب".



احمد حلمى

أحمد حلمى، كان قد توجه بمجموعة من النصائح المهمة لطلبة الثانوية العامة، لتشجيعهم، وحثهم على عدم الخوف من الامتجان، حيث أكد فى مقطع نشره عبر حسابه على "انستجرام"، "حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا .. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا"، مضيفا :"سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يارب".

وأضاف أحمد حلمي في مقطع الفيديو قائلا :"الفيديو بخصوص امتحانات بكرة وبما أن بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة اعتقد مفيش حد أحسن مني يتكلم أكتر مني عن الثانوية العامة، لأني خبرة وسقطت فيها 3 سنين بس أناعايز أقولكم أني كنت في الحقيقة خايف من الامتحانات". Advertisements