بسمة وهبة: قبل كل امتحان هعمل لطلاب الثانوية العامة مداخلة توقعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تطابق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية اليوم، مع ما جاء بحلقة "كل يوم" للإعلامية بسمة وهبة على قناة on e، نشرت اليوم بسمة وهبة عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لأستاذ اللغة العربية، والذى استعانت به بسمة فى برنامجها لعمل بعض المراجعات والتوقعات لأسئلة امتحانات اللغة العربية، حيث وجه الشكر لقناة on وبرنامج "كل يوم"، وأيضا للإعلامية بسمة وهبة على إتاحة الفرصة له، متمنيا التوفيق للطلاب. Advertisements وقالت بسمة فى الفيديو: "أنا سعيدة جدا باللى حصل.. وكل ليلة امتحان لطلبة القانوية العامة هعملكوا مداخلة ونعمل توقعات الأسئلة وهغششكوا الأسئلة.. انتظروا التوقعات"، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: المصباح السحري لكل طالب".

بسمة وهبة

بسمه وهبة وكانت بسمة وهبة قد أجرت مداخلة هاتفية فى برنامجها "كل يوم " مع عمرو جاويش أستاذ اللغة العربية والذى وضح التوقعات لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

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