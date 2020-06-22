شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر ومريام فارس وأروى يحتفلن باليوم العالمي للأب: أنتم أكبر نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت بعض نجمات الفن باليوم العالمي للأب الذي يوافق اليوم الأحد، 21 يونيو، حيث أكدت الكثيرات من الفنانات أهمية الآباء في الحياة، داعين الله عز وجل أن يمنحهم الصحة والعافية.

في إطار ذلك، قالت الفنانة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقة صورة نادرة لوالدها: "كل سنة وروحك الطاهرة حواليا.. ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل أنساها كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليه.. الله يرحمك يا بابا".

من جانبها، قالت احتفلت الفنانة مريام فارس بيوم الأب العالمي، حيث نشرت صورًا لها برفقة أسرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" معلقة :"كان يوم ولا أروعه.. لله يحفظ كل الآباء ويعطيهم الصحة".

فيما قالت الفنانة أروى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام :"أنتم أكبر نعمة الله أنعم علي بيها في الدنيا..الله يخليك لينا ويطولنا بعمرك كل سنه وأنت طيب يا أحن أب وزوج في الدنيا".

ويحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 21 يونيو بيوم الأب العالمي، الذي يشكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات، التي يقوم بها الأباء في المجتمع من أجل أبنائهم.

Advertisements

وفي عام 1909، ابتكرت الأمريكية سونورا لويس سمارت، عيد الأب، حيث كان يهدف إلى تكريم لوالدها، وليام جاكسون، الذي تكفل بتربيتها رفقة أشقائها الخمس، بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك قدمت عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بيوم الأب العالمي.



مريام فارس مع أسرتها (1)



مريام فارس مع أسرتها (2)