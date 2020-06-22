شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحتفل مع ابنها وزوجها: الله يحفظ كل أب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للاحتفال العائلى التى أقامته داخل منزلها ببيروت بمناسبة عيد الأب، ونشرت صورا تظهر لعب وضحك لابنها وزوجها الذى لم يظهر وجهه بالصور، وعلقت: "كان يوم ولا أروع.. الله يحفظ الآباء ويعطيهم الصحة".

الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ37، فى منزلها بطريقة مختلفة هذا العام بسبب فيروس كورونا، حيث زينت تورتة عيد الميلاد بزجاجة كحول، كما أضافت كمامات للبلالين الضخمة التى وضعتها للاحتفال، حيث نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "الاحتفال بعيد ميلادى.. خليك بالبيت".