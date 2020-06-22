شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مهرجان كان تقرر عرض فيلم "ستاشر" في قاعتها الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عرض الفيلم المصري "ستاشر" في القاعة الرسمية للمهرجان، للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان للأفلام القصيرة وبذلك يكون هذا الفيلم هو أول فيلم مصري قصير يرشح للسعفة الذهبية منذ بداية الجائزة في تاريخ المسابقة، وهو فيلم انتاج مصري فرنسى مشترك

فيلم "ستاشر" هو ثانى أفلام المخرج سامح علاء وهو مخرج شارك من قبل فى مهرجان تورنتو عام 2017 بفيلم "خمستاشر" وعرض فى مهرجان زاوية وحصل على عدة جوائز منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

الفيلم من إنتاج مصري فرنسى مشترك للمنتجين، مارك لطفى ومحمد تيمور ومطور السيناريو السيناريست محمد فوزي ويعد اول فيلم مصري يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان "كان" ، فالمهرجان تم الغاء مسابقته الرسمية للأفلام الطويلة لكن مسابقة الأفلام القصيرة قائمة وسيتم عقدها في موسم الخريف، لكن لم يتم تحديد الموعد بشكل رسمى.

يذكر أن القائمين على مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020 الذى تم إلغاء فعالياته بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، أعلنوا أنه من المقرر إقامة " Marché du Film" الذى عادة يقام على هامش فعاليات المهرجان، حيث تم تحديد الفترة من 22 إلى 26 يونيو لإقامته على الإنترنت وذلك لدعم المهنيين فى صناعة السينما، وهو ما كشفه بيان رسمى من إدارة المهرجان جاء فيه: فى هذه الأوقات الصعبة التى يتعرض لها كوكب الأرض بأكمله، وفى وجهات النظر الهشة التى تتشكل لعالم السينما، أعلنت إدارة المهرجان أنه لا يمكن هجر الميدان فى هذا التوقيت الصعب.