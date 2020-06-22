شاهد سيرين عبدالنور لأول مرة مع أشقائها الثلاثة.. الشابان يخطفان الأنظار بوسامتهما.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مع أشقائها الثلاثة لأول مرة مجتمعين في مقطع فيديو طريف من مناسبة خاصة جمعتهم، وهي من المرات النادرة التي تظهر فيها الفنانة معهم، في الوقت الذي كانت تنشر فيه الفنانة صوراً متفرقة مع كل واحد على حدا.

سيرين وشقيقتها الفنانة المعتزلة سابين تألقتا بإطلالات بيضاء أنيقة، في الوقت الذي خطف فيه شقيقيهما الأنظار وسرقا تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسامتهما، حيث لفت فانز الفنانة اللبنانية إلى أن شقيقها ذو الشعر الأسود أكثر شبهاً لها، في الوقت الذي رأوا فيه الشاب الأشقر أكثر شبهاً لسابين، بينما أجمع الأغلبية على خفة دم الأشقاء الأربعة.

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من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «ليلة» آخر ما طرحته سيرين، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان شادي حسن، وتوزيع إم دي جبر، كما اطلقت الفنانة أغنية بعنوان «أنا رجعت»، وذلك ضمن مسلسلها الأخير «الديفا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات، وعُرض عبر منصة «شاهد» بشكل حصري.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت الفنان المصري أحمد فهمي في تقديم برنامج «سهرانين معاكم بالبيت» خلال شهر رمضان عبر شاشة mbc.