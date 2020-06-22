بعد اعلان ارتباطهما.. تعرف على حبيبة أحمد فلوكس الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري أحمد فلوكس لدخول القفص الذهبي لثالث مرة بالزواج من المذيعة اللبنانية ديالا مكي، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن اعلن رسمياً عن ارتباطه عاطفياً بها.

فلوكس لم يكشف بعد عن تفاصيل معرفته بديالا، وكيف وقع الحبيبان في غرام بعضهما، في الوقت الذي تكشفت فيه بعض المعلومات عن ديالا وهي أنها من مواليد 17 سبتمر عام 1981، أي أنها تبلغ من العمر 39 عامًا، والدتها إيرانية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية ببيروت، كما حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية، وتعمل حاليا في تلفزيون دبي.

ديالا لديها شغف كبير بعالم الموضة والأزياء، حيث شاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل كان وبرلين وفينيسيا، كما أنها تمثل وجهاً دعائياً للكثير من الماركات العالمية.

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فلوكس كان قد نشر صورة مركبة جمعته بديالا مكي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها برسوم لقلوب، تعبيرا عن حبه لها، لتعلق عليها ديالا مازحة: “مين هيدي؟”، ليرد الفنان بتعليق رومانسي، حيث قال: “واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياه حياه”.

“سيف”، نجل أحمد فلوكس، حرص أيضاً على التعليق على صورة والده، معبرا عن حبه ووالدته لديالا، حيث كتب: “أنا بحبك وأمي كمان بتحبك”، فعلقت ديالا: “بحبك أنت ووالدتك”، ليرد عليها سيف: “لا نستطيع انتظار رؤيتك هنا”، ليكتب فلوكس: “الراجل وابنه”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فلوكس قد تزوج مرتين الأولى من والدة ابنه الوحيد “سيف”، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة هنا شيحة، ولكن قصة حبهما لم تدم طويلا، حيث أعلنا الزواج في شهر أكتوبر 2019 ، وأعلنت هنا شيحة انفصالها رسميًا عن زوجها أحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج.