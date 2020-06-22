كريم فهمي يوشم اسم زوجته على ذراعه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف الفنان المصري كريم فهمي بعبارات الغزل والدلال التي يحرص على توجيهها لزوجته بين الحين والآخر، سواء في المناسبات الرومانسية التي تخصهما كزوجين، أو حتى بدون مناسبة تعبيراً عن شدة حبه لها.

كريم قرر أن يضع اسم زوجته على ذارعه مدى الحياة بوشم من تصميمها، وحرص على استعراضه بصورتين، الأولى للوشم وهو عبارة «دانيا دائماً وأبداً»، والآخرى للوشم بعد أن رسمه على ذراعه، حيث أحدث الفنان الشاب ضحة كبيرة بين متابعيه، وخاصة من الفتيات اللاتي لم تستطعن السيطرة على غيرتهن من دانيا، وأعربت الكثيرات منهن عن أمنيتهن في الحصول على زوج يحبهن كحب كريم فهمي لزوجته.

يُذكر أن كريم فهمي تزوج من دانيا البناوي بعد قصة حب جمعتهما عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «كاميليا» عام 2014، كما انجبت دانيا ابنتهما الثانية «ناعومي» سبتمبر 2016، وفي اغسطس 2019، استقبل الثنائي ابنتهما الثالثة «جميلة».

من ناحية أخرى، تالق كريم فهمي في المارثون الرمضاني بمسلسل «ونحب تاني ليه» أمام الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولته شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، تارة عماد، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، وغيرهم.