أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأصغر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد فهمي بعيد ميلاد ابنه الأصغر «حسن» الذي أكمل عامه التاسع في أجواء أسريه هادئة بمنزله.

وفي صورة من أجواء الحفل، ظهر فهمي وزوجته أميرة فراج، ونجليهما أمام قالب الكيك الذي جاء على شكل تصميم مميز، حيث تلقى الفنان الشاب تهاني محبيه، متمنيين لحسن حياة سعيدة وناجحة، ولأسرته كل الحب والتوفيق.

يُذكر أن أحمد فهمي قد اطل على جمهوره خلال رمضان الماضي بالموسم الثاني من مسلسل «حرملك»، والذي جسد فيه شخصية «عزمي باشا»، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، وأبرزهم؛ جمال سليمان، سلافة معمار، هبة نور، سامر المصري، درة، جيني إسبر، وغيرهم.

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فهمي شارك أيضاً في رمضان بتقديم برنامج «سهرانين معاكم بالبيت» مع الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وذلك عبر شاشة mbc.

وعلى المستوى الغنائي، طرح أحمد فهمي حديثاً أغنية بعنوان «زهقت صح»، كما احتفل مؤخراً بطرح ألبوم جديد مع فريق «واما» بعنوان «الصيف ابتدى»، ويضم 10 أغاني، وهم: “شمس بحر”، و”الله ع الجمال”، و”على فكرة”، و”كترت حكاياتى”، و”يلا نرقص”، و”بتحبى نفسك”، و”اسمها إيه”، و”بنتهرب”، و”فطومة”.

من ناحية أخرى، يشارك أحمد فهمي في بطولة مسلسل «أسود فاتح» الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب توقف التصوير نتيجة أزمة كورونا، ويشارك فهمي في بطولته أمام هيفاء وهبي وروجينا ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.