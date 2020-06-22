باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان السوري باسم ياخور بعيد ميلاد نجله الوحيد «إبراهيم» الذي أكمل عامه الـ11، وحرص على مشاركة محبيه بصورة من أجواء الحفل.

باسم نشر صورة ظهر فيه مع زوجته رنا، ونجلهما، وكان لافتاً اشارة الأسرة بأصابعهم لرقم «11»، كما تميز قالب الكيك بتصميم مميز، حمل الاسم الذي يطلقه الزوجان على نجلهما «روي»، بالإضافة لرقم «11»، حيث تلقى الفنان السوري تهاني محبيه، متمنيين لنجله حياة سعيدة مليئة بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، شارك النجم السوري خلال المارثون الرمضاني بالموسم الثاني لمسلسل «حرملك»، وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي وأبرزهم، جمال سليمان، درة، جيني إسبر، سلافة معمار، هبة نور، وغيرهم.

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باسم ياخور كشف عن عمله في الكثير من المهن قبل دخوله المجال الفني، واحترافه للتمثيل، مشدداً على فخره للعمل بهذه المهن.

باسم قال: «أفتخر أني غسلت سيارات، لم أقم بهذا العمل للبحث عن المال، بل فعلت ذلك بقرار مني، أهل استغربوا قراري ولكنها كانت رغبتي، وقضيت فترة طويلة في هذا العمل، كنت أخرج من المدرسة وأذهب للعمل، وكنت أحصل على أجر يضاهي أجر الموظفين».

غسيل السيارات لم يكن المهنة الوحيدة التي امتهنها باسم قبل التمثيل، حيث عمل في النجارة، وتقطيع الصبار، وكانت بداية دخوله المجال الفني من خلال عمله كمساعد مصور.

النجم السوري كشف أيضاً عن أن رحلة الفن لم تكن سهلة أبداً في بدايتها، حيث لم يجد فرصة مناسبة للتمثيل لـ3سنوات، وذلك حتى تدخل النجم السوري أيمن زيدان، والمخرج هشام شربتجي، حيث وفر له الثنائي فرصة كانت بمثابة الإنطلاقه له بعالم الشهرة والنجومية.