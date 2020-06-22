فايزة كمال.. كانت سببا في اعتناق المخرج مراد منير الإسلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حالة من الجدل أثيرت مؤخرًا على صفحة ماجدة منير، شقيقة المخرج المسرحي مراد منير، أرمل الفنانة الراحلة فايزة كمال، حول ديانته وحقيقة زواجهما مدنيًا لأنها مسلمة وهو مسيحي.

ماجدة منير ردت على التعليقات التي جاء فيها أن زواج شقيقها من فايزة كمال كان مدنيًا قائلة: “ليه إصدار الأحكام، ليه؟، علاقه البني آدم بربه علاقة خاصة جدًا، ليس لأحد التدخل فيها، أنا كمان شايفة إن الموضوع واخد أكبر من حجمه”.

وأضافت: “أخي أسلم وتزوج الفنانة فايزة، وأولادهما مسلمون، لكننا كلنا عائلة واحدة محبة لبعضها”.

الفنانة فايزة كمال تزوجت من المخرج مراد منير وأنجبت منه يوسف وليلى.

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ورحلت الفنانة فايزة كمال، في 26 مايو عام 2014، بعد معاناة مع مرض سرطان الكبد، عن عمر ناهز الـ52 عامًا، وشاركت في أكثر من 40 عملا تليفزيونيا، و20 عملا سينمائيا، وأيضًا شاركت في العديد من المسرحيات.

فايزة كمال، ولدت في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عامًا حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها كما إنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقدمت بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين.

وأصر والديها على أن تلتحق بقسم الديكور فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده.