عائشة بن أحمد توجه رسالة لـ متابعيها عبر إنستغرام

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت عائشة بن أحمد الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت عائشة بن احمد على الصورة التي ظهرت بها وهي ترتدي عباءه من الطراز التونسي قائلة " الحياة ليست مشكلة يجب حلها ولكن حقيقة يجب أن تمر بها".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مشاركتها فى فيلم "الفلوس" مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعلي ربيع وزينة، من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس، والتي تتسبب في كثير من المواقف.

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