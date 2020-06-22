مصطفى تراهن على عودتها للسينما بفيلم "قبل الأربعين"

كشفت الفنانة داليا مصطفي عن سر عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخرًا على فيلم "قبل الأربعين" الذي يجري له حاليًا عده ترشيحات والتعاقد الفعلي مع أكثر من نجم للعبور الي مرحلة التصوير قريبا.

أكدت داليا بأن المنتج شادي صبره، عرض عليها العمل في الفيلم فوافقت على الفور نظرًا للحبكة الفنية للفكره وتوفر أساليب إنتاجية مطورة.

أشارت داليا إلى أن سبب ابتعادها عن السينما لمدة تقرب إلى 12 عاما بعد فيلم "طباخ الرئيس" للنجم الراحل طلعت زكريا عده أسباب شخصية ومهنيه، مشرة الي ان هذا بسبب عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو اسكربيت غير مناسب لها شخصيًا وغيرها.

أضافت داليا بأنها تراهن بقوه علي عودتها للسينما بهذا العمل الذي سيكون مفاجأة من نار بشكل وصوره تليق بكيانها المهني للجمهور المصري العريق .

تدور أحداث فيلم " قبل الأربعين " في إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها.

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جدير بالذكر بأن فيلم " قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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