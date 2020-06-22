وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل منذ قليل، نجل الفنان محمد أسامة (أوس أوس).

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد أسامة، في تصريح لمصراوي، وفاة نجله الأصغر "علي" الذي يبلغ من العمر 3 أشهر، بسبب سقوطه داخل المنزل.

ويتواجد عدد من الفنانين داخل منزل أوس أوس، الآن، لتشييع جثمان الرضيع بمقابر الأسرة بصلاح سالم، من بينهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أحمد فهمي، محمد أنور، محمد عادل إمام، سليمان عيد.

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة، في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

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