محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل المنتج الكبير ريمون مقار، بيوم الأب، الموافق 21 يونيو، ونشر صور لوالده الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب: "النهاردة اليوم العالمي للأب، وكل واحد أبوه لسه جنبه لازم يعرف إن اللي من غير أب يبقى ظهره مكسور مهما كان ناجح ومهما كان جامد".

وتابع: "أبويا، الله يرحمك ويكرمك زي ما أكرمتنا أنا وأخواتي".

يذكر أن آخر أعمال المنتج ريمون مقار، مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض العام الماضي، وضم نخبة من النجوم أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريمون مقار: "اللي من غير أب يبقى ظهره مكسور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.