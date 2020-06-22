شهيرة لمصراوي: أدعو الله أن تتحسن حالة رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة شهيرة، إنها تتمنى أن تتحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت الشهر الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتتواجد حاليا بغرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأكدت شهيرة في تصريح خاص لمصراوي، أنها تأكدت "للأسف" من تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، على الرغم من استقرار الحالة الفترة الماضية، وتوجهت بالدعاء للنجمة الكبيرة.

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وتدهورت الحالة الصحية للنجمة الكبيرة اليوم الأحد، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو جهاز متصل بأنبوبة حنجرية لضخ الأكسجين مباشرة إلى داخل الرئتين، دون المرور على الأنف.

ما حدث جاء بعد تدهور حالة الفنانة الصحية، وعدم قدرتها على التنفس بالطريقة العادية باستنشاق الأكسجين عن طريق الفم والأنف، فجرى استخدام الجهاز لضخ الهواء مباشرة إلى الرئة.

وقال المصدر الطبي الذي تابع حالتها الصحية لمصراوي: "بالطبع، وضع الفنانة رجاء الجداوي على جهاز تنفس صناعي اختراقي وتركيب أنبوب حنجري يعني معدل خطورة لأي مريض حاليا، وأوضح أنَّ هذه الحالة هيّ آخر مرحلة طبية للتعامل مع الحالات التي تقاربها في هذا الوضع.