"فارقتنا بدون سابق إنذار".. نجوم الفن ينعون نجم الكرة العراقية أحمد راضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على نعي نجم الكرة العراقية أحمد راضي الذي وافته المنية أمس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ونرصد لكم تعليقات نجوم الفن، في التقرير التالي :

كاظم الساهر

نشر الفنان كاظم الساهر، صورة الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ببالغ الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي، وأصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي.. انا لله وإنا إليه راجعون".

شذى حسون

نعت الفنانة شذى حسون، النجم الراحل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وانا إليه راجعون.. ما بين ليلة وضحاها، فارقتنا بدون سابق إنذار.. لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يرحمه ويصبر أهله.. ادعوله، أحمد راضي" ٠

هاني رمزي

ونعاه الفنان هاني رمزي، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الله يرحم النجم العراقي أحمد راضي، كان على خلق عظيمة، وشخصية متميزة.. البقاء لله ".

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سعد لمجرد

نعى الفنان العراقي سعد لمجرد، نجم الكرة العراقية، من خلال حسابه على إنستجرام، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمه".

فيفي عبده

ونعته الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ونشرت صورته وعلقت عليها: "الله يرحمه يا رب".

وفجعت الأوساط الرياضية في العراق، الأحد ، بنبأ وفاة راضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ولعب أحمد راضي، للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

واعتزل أحمد راضي، بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.