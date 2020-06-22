صور .. مريام فارس تحتفل بـعيد الأب وسط عائلتها

شاركت الفنانة مريام فارس جمهورها بمجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "مريام" في الصور وهى تحتفل باليوم العالمي للأب مع عائلتها، معلقة: "كان يوم ولا أروع.. الله يحفظ كل الاباء ويعطيهمالصحة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
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