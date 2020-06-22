الفيلم الروائي القصير "حنة ورد" يحصل علي تنويه خاص من مهرجان Palm Springs

كشف المخرج مراد مصطفي عن نيل فيلمه الروائي القصير " حنة ورد" عن تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذي يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوي الفيلم وقدرته على المنافسة.



الفيلم الروائي القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة في احد

المناطق الشعبية للقيام بعملها و إعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

فيلم "حنة ورد" كان من المقرر أن يشارك في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر في دورته الأولي الذي تم إلغاءه بسبب فيروس كورونا، وذلك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان مع الفيلم المصري "الحد الساعة

خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر.

وتدور أحداث الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي.، كما يشارك الفيلم المصري "الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان وتمثيل طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف .

