بـالصور.. رانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى، من خلال صور بملابس صيفية مثيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام". Advertisements وظهرت "رانيا" في الصور على شاطئ البحر، مرتديه مايوه بكيني أبيض، ومن فوقه كاش مايوه بنفس اللون. بنفس اللون.

وفي سياق آخر، تشارك النجمة رانيا يوسف في مسلسل تليفزيوني جديد وهو "الحرامى" ينتمى نوعية أعمال الـ 10 حلقات، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد وكارولين عزمى ورنا رئيس وآخرين.



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