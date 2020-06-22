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تراند اليوم : في عيد ميلاده.. كيف بدأ فاروق فلوكس مشواره في عالم الفن

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Amiraali 0 تبليغ

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تحتفل اليوم الساحة الفنية بميلاد الفنان القدير فاروق فلوكس، الفنان الكوميدي الذي أمتع الجميع بفنه.

ومن خلال السطور التالية  نرصد بعض المعلومات عن حياته وتاريخه.

1- ولد في محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م.

2- تخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محب للتمثيل لذلك انضم الى فرقة الفنانين المتحدين.

3- قدم العديد من المسلسلات منهم مملكة يوسف المغربي، لما تامر ساب شوقية، ليالي الحلمية، ولاد السيدة، إمبراطورية مين، الدخول في الممنوع، الأب الروحي.

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4- شارك في عدة أفلام منها الديكتاتور، صايع بحر، خالتي فرنسا، الراقصة وسياسي.

5- عمل في بعض الأعمال المسرحية منها عيطة عامل زيطة، الواد سيد الشغال، سيدتي الجميلة، خيل الحكومة.

6- أنبت موهبة آخرى ورثت منه الجانب الفني، وهو ابنه الفنان أحمد فلوكس.

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