تراند اليوم : رانيا يوسف خطفت التريند بصورة بالكاش مايوه علي البحر – إتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور لها من خلال تواجدها أمام البحر عبر حسابها الشخصي انستجرام .

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي ترتدي كاش مايوه وتجلس امام البحر .

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رانيا يوسف في الصور، وجاءت التعليقات كالتالى :_

ماشاء الله عليكي قمر ” _ ” حلوة اووووووى ” _ جريئة بس حلوة ” .

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية مسلسل “مملكة إبليس” من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال