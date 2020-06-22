تراند اليوم : حسن الرداد يرد علي شائعات إنفصاله بإيموشن – إتفرج

بالأمس نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه على Instagram صورة مرسومة له مع عائلته شقيقه ووالده الراحلان وشقيقته ووالدته، وكتب تعقيبا عليها: “العائلة أهم شيء في العالم”.



تلقى الرداد تعليقات وانتقادات كثيرة من متابعيه بسبب أن صورة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم غير موجودة، مما جعل البعض يتحدث مجددا عن فكرة انفصالهما.

رد حسن الرداد على الانتقادات ونشر صورة مرسومة له مع زوجته إيمي واكتفى بالتعليق واضعا شكل قلب.

Advertisements

‎

يذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة انفصال حسن الرداد وإيمي سمير غانم، نفاها الرداد وكتب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “”الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم