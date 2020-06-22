تراند اليوم : شيريهان تدعي بالشفاء لرجاء الجداوي

حرصت الممثلة المصرية شريهان على دعم صديقتها الممثلة ​رجاء الجداوي بعد تدهور صحتها بسبب محاربتها فيروس كورونا من خلال رسالة قائلة: ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها.. رجاء الجداوي”.

واستكملت الدعاء: ” اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير”.

وكان قد تواصل موقع الفن مع الممثلة دلال عبد العزيز وقالت عن صحة الجداوي “تم وضعها بالعناية المركزة بجهاز تنفس من النوع الاختراقي وهذا الجهاز خاص لزيادة نسبة الاوكسجين بالدم وذلك بعد وصلت نسبة هذا الاخير الى 55 وهذا معدل منخفض بشكل كبير. وايضا حرارة رجاء الجداوي وصلت لل 39 ولا تنخفض حاليا ولا تطور بالحالة ولا زالت النتيجة للمرض ايجابية للأسف”.