تراند اليوم : أموال طائلة تستنفذها النجمات على عمليات التجميل ..اليكم الأرقام

ذكرت مجلة “ميتادان” بعض أسعار عمليات التجميل التي خاضتها بعض من أبرز نجمات هوليوود ، ووفقاً للمجلة فإن تكلفة مثل هذه العمليات الجراحية باهظة للغاية، حتى أن أسعار بعض هذه العمليات قد تتخطى حاجز المليون دولار.

من بين هذه النجمات ذكرت المجلة: بليك ليفلي التي خضعت لعملية تجميل لتصغير حجم الأنف بجانب تعديل بجفني عينيها بتكلفة تقدر بـ7300 دولار.

ايضا ذكرت المجلة الممثلة وعارضة الازياء ميغان فوكس ​التي خضعت لعملية تكبير الثدي، وتكبير الشفاه والخدود، بالإضافة إلى حقن بوتوكس، وقد بلغت تكلفة تلك العمليات مبلغ 8000 دولار .

و قامت المغنية الأميركية نيكي ميناج بتفتيح بشرتها وإجراء تعديل في حجم الأنف، بالإضافة إلى عملية زرع سليكون في منطقة المؤخرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 11500 دولار.

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أما نجمة تلفزيون الواقع الاميريكية كيم كارداشيان ​ فقد أجرت عمليات تجميل في مناطق مختلفة من الجسم مثل المؤخرة والثدي والأنف بتكلفة 16500 دولار.

وخضعت مطربة الراب الأميركية ​ليل كيم للعديد من عمليات التجميل الى جانب تفتيح لون بشرتها وحقن شفتيها وتغير حجم أنفها، كما قامت بشفط دهون وزرع ثدي بإجمالي تكلفة بلغت 19625 دولارا .

وكانت ​ديمي مور من أوائل النجمات في الوسط الفني اللواتي اعترفن بإجراء سلسلة من عمليات التجميل، وقد تحدثت عن مدى مفعول تلك العمليات في تألقها وبروزها، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقتها ديمي مور على جراحات التجميل نصف مليون دولار .

أما النجمة الشابة ​كايلي جينر البالغة من العمر 20 عاماً تشير بعض التقارير إلى أن المبالغ التي أنفقتها على عمليات التجميل لكي تشبه أختها كيم كارداشيان وصلت مليوني دولار.