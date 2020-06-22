تراند اليوم : هترجعي تتطبلي تاني .. متابع خرج ريهام سعيد عن شعورها والأخيرة ترد بعنف – إتفرج

وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة دعم الي الجيش المصري عبر حسابها الشخصي انستجرام .

ونشرت ريهام سعيد صورة للجيش المصرى وعلقت قائلة : ” تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر باذن الله ربنا يوفق جنودنا باذن الله النصر لمصر . ارجو الدعاء في كل صلاه لخير اجناد الارض علي فكره ده مش كلام انشا لازم ندعي لاولادنا و اخواتنا من القلب الدعاء بيرد القدر و كنز البعض مش عارف قيمته .

ليرد عليه احد متابعها : “لازم تعملى كده عشان ترجعي تطبلى مش جديد عليكي”.

وهاجمته ريهام سعيد قائلة : ” يالا يا مهزأ يالي معندكش دم.. إنت واحد واطي ومش بتحس، داخلين حرب وانت لسة بتفكر التفكير ده غور من هنا احسن”.