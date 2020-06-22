صورة رومانسية جديدة لياسمين صبري وابوهشيمة.. تشعل السوشال ميديا

شاركت ياسمين صبري جمهورَها صورةً لها مع زوجها أحمد أبوهشيمة وهما يتنزهان في الجونة، وهي الصورة التي أثارت إعجاب محبيها على إنستقرام.

وكانت ياسمين صبري قد شاركت أصدقاءها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها بملامح رجل، واستخدمت أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة حالياً، والتي تحوّل ملامح الرجال لنساء وملامح النساء لرجال.

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ويبدو أن ياسمين صبري قد أعجبت بملامحها عندما تحولت لرجل، وعلقت عليها قائلة: «فتى أحلام البنات»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها ومتابعيها، الذين أشادوا بظهورها وأكدوا أنها تحتفظ بملامحها الجميلة، سواء أكانت رجلاً أو امرأة.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري كانت تقضي إجازة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة في محافظة الإسكندرية، وقد ظهرا سوياً على كورنيش الإسكندرية عدة مرات، وبعدها عادا لمنزلهما لمباشرة أعمالهما.

وخاضت الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني الماضي بمسلسل فرصة تانية، الذي شاركت في بطولته بجانب كل من: هبة مجدي، وأحمد مجدي، وإدوارد، ومحمد أبوداود، ونهال عنبر، ومحمود البزاوي، ودياب، وهبة عبدالغني، وأحمد الشامي، وغيرهم الكثيرون من الفنانين الشباب، ومن إخراج مرقس عادل، ولم يحقق العمل النجاح المتوقع له.

على ناحية أخرى، تدرس ياسمين صبري حالياً خوض تجربة سينمائية جديدة، تعود من خلالها لشاشة السينما بعد غياب دام لمدة عامين.