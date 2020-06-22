يسرا تحضر تكريمها بالكِمَامة وترفض الجلوس بجوار زملائها

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي ملتقًى يتم من خلاله إعلان نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات بالأعمال الدرامية، التي عُرضت ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2020.. في مقر الوزارة اليوم الأحد.

يتم تكريم ثلاثة أعمال درامية هي: «خيانة عهد»، «البرنس»، «لما كنا صغيرين»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل «البرنس»، وأيمن سلامة، مؤلف «لما كنا صغيرين»، ومحمد عادل، مؤلف «خيانة عهد».

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وظهرت يسرا خلال الحفل مرتدية الكِمَامة رافضةً الجلوس إلى جانب زملائها؛ التزاماً منها بقواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ومتخذةً كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للإشادة بموقفها الإيجابي في محاربة الفيروس.

وتم تكريم الفنانة يسرا، والمخرج محمد سامي، والمؤلف أيمن سلامة.

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