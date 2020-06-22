هجوم على رانيا يوسف بسبب المايوه.. نسيتِ تلبسي البطانة المرة دي كمان؟

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورَها ومحبيها عبرَ حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بصورة ظهرت من خلالها وهي تقضي إجازة الصيف في أحد الشواطئ.

وأثارت رانيا يوسف كعادتها ضجةً كبيرة بسبب ظهورها في الصورة بشكل لم يرضِ الكثيرين من متابعيها؛ حيث ارتدت مايوهاً أبيض اللون وكشفت عن ساقيها، ووصف الكثيرون من متابعيها إطلالتها بالجريئة، وانهالت عليها التعليقات التي كان أغلبها، أنها تتعمد دائماً أن تثير الجدل بهذه الإطلالات الجريئة، والتي لا تناسب سنها أبداً، وعلق البعض قائلاً، إن الإطلالة لا تليق بها، وعلق آخرون بشكل ساخر بقولهم: «نسيتِ تلبسي البطانة المرة دي كمان؟».

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وتعجب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور رانيا يوسف؛ خاصةً في ظل هذه الفترة التي تطالب فيها الحكومة المصرية كافة مواطنيها بالالتزام داخل منازلهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تأكيد الكثيرين من محافظي المدن الساحلية على غلق الشواطئ، وهذا ما تنافى تماماً مع صورة رانيا يوسف.

ولم تمر إلا ساعات قليلة وتصدر هشتاج مدام رانيا تويتر، وانهالت عليها تعليقات تسخر من إطلالتها.

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف عُرض لها مؤخراً مسلسل مملكة إبليس مع غادة عادل ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحاً ملحوظاً وأشاد به الكثيرون.

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