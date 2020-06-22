شاهد: غادة عبد الرازق مع زوجها وحفيداتها.. شاهدوا كيف أصبحن يشبهنها

تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق لهجوم عنيف خلال الساعات الماضية عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشرها لعدد من الصور والمقاطع المصورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، لها مع زوجها وأحفادها وابنتها وهم يقضون إجازة الصيف بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

وانهال عليها الكثير من التعليقات التي رفضت ما تقوم به غادة عبدالرازق، واعتبروه استفزازاً للكثيرين الذين يلتزمون بقرار الحجر الصحي المنزلي، والالتزام بنصائح وزارة الصحة والحكومة المصرية في توصياتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من كافة التعليقات التي انتقدت غادة عبدالرازق، إلا أنها لم تقم بالرد على أي شخص مطلقاً.

يشار إلى أن الفنانة غادة عبدالرازق قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل سلطانة المعز، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: محمود عبدالمغني، ومحمود البزاوي، والراقصة دينا، وغيرهم الكثيرون من الفنانين الشباب، واحتفلت غادة عبدالرازق خلال شهر رمضان الماضي بزواجها من هيثم زنيتا، وأصرت الفنانة دينا أن تقوم بتقديم وصلة رقص لها بعد أن علمت بزواجها، وذلك داخل لوكيشن العمل.

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على ناحية أخرى، تستعد غادة عبدالرازق لاستكمال تصوير فيلم حفلة 9.

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