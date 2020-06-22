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صورة نادرة من حفل خطوبة هالة فاخر على نجل اسماعيل ياسين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة هالة فاخر في خطوبتها على نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، وتم هذا الارتباط بناء على رغبة كل من فاخر فاخر وإسماعيل ياسين، وكانت هالة فاخر في عمر 17 عاماً.

وكان وقت حفل الزفاف قد رحل الفنانان فاخر فاخر والد الفنانة هالة فاخر، وظهر إسماعيل ياسين في الصورة وهو يقبل الفنانة هالة فاخر كأنه والدها، ولكن لم يكتب لهذه الزيجة الاستمرار طويلاً، ولم يعلم الكثيرون أن الفنانة هالة فاخر كانت متزوجة من المخرج ياسين إسماعيل ياسين.

 

 

 

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يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هالة فاخر كان مسلسل سكر زيادة الذي قامت ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجمات الفن وهم سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي، والذي تمت إذاعته عبر شاشة أم بي سي وحقق نجاحاً مقبولاً خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتم تصويره بدولة لبنان، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن كضيوف شرف من بينهم أحمد السقا وجومانا مراد وبيومي فؤاد وروجينا ولقاء الخميسي وعبدالباسط حموده وحمدي الميرغني وسليمان عيد وبدرية طلبة ومن إخراج وائل إحسان.

 

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