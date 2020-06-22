هجوم على نرمين الفقي بسبب صور عيد ميلادها

احتفلت الفنانة نرمين الفقي اليوم بعيد ميلادها، وقامت بنشر مجموعة من الصور لها في مقطع، وعلقت عليه قائلة «النهارده عيد ميلادي كل سنة وأنا طيبة»، وتفاعل معها الكثيرون من نجوم الفن الذين حرصوا على تهنئتها، فقالت جومانا مراد «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي»، فيما قالت سوسن بدر «يا قلبي كل سنة وانتي طيبة وإن شاء الله عمر طويل سعيدة ومتهنية». وهاجمها البعض بسبب عدم اتخاذها الإجراءات الاحترازية في عيد الميلاد.

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وكان آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي في أحد البرامج الحوارية الفنية، والتي كشفت خلاله عن سبب غيابها عن الأعمال الفنية لمدة استمرت 10 سنوات، وقالت «المنتجين ضيعوا 10 سنين من عمري في انتظار الدور الكويس، عشان كده غيرت ونوعت من جبل الحلال لأبو العروسة لنصيبي وقسمتك، وكل واحد فيهم كان فيه نجاح كبير الحمد لله».

وأضافت «أمي كانت زمان بتنصحني إني مهتمش بالفلوس وتقولي اهتمي بالعمل عشان يفضل المشاهد فاكرك وتسيبي علامة، لكن للأسف دلوقتي لا في فلوس ولا في دور مناسب، أنا دلوقت بمضي بأقل من أجري اللي كان من 10 سنين.. الموضوع ده طبعاً مأثر وبيضايق أكتر لكن دي الحقيقة ولازم أكون واقعية، لكن النجاح هو التواجد، طول ما أنتي موجودة ده نجاح في حد ذاته».

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