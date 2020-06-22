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أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مجدداً بصورة لها على الشاطئ، حيث ظهرت مرتدية مايوهاً أبيض مثيراً، وهي الصور التي تفاعل معها المغردون على «تويتر» بتغريدات ساخرة، مؤكدين أن رانيا يوسف تتعمد إثارة الجدل حولها بالصور المثيرة بعد أزمات فساتينها خلال العامين الماضيين.
ومن جانبها قالت رانيا يوسف إنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولم يكن في ذهنها أن تلفت الانتباه إليها خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، فالصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام وفيس بوك وتويتر، هي صورة عادية التقطت بملابس البحر، وهذا أمر طبيعي؛ لأنني أقضي أجازتي الصيفية برفقة أسرتي.
وأضافت رانيا أن هناك البعض من الناس يحوِّل الأمور الطبيعية إلى موضوع نقاش وجدال، فلا أعلم لماذا كل هذه الضجة على صورة نشرتها وأنا أرتدي ملابس البحر وليس مايوهاً، لكن يبدو أن مفاهيم الناس تغيرت وأصبحوا يتصيدون أي شيء من أجل الانتقاد.
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كانت هذه تفاصيل خبر الرد الأول من رانيا يوسف بعد الهجوم عليها بسبب المايوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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