لماذا تُقيم ايمي سمير غانم بمنزل والدها طوال الوقت وهل انفصلت عن الرداد؟

هاجمت شائعات الانفصال الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، حيث انتشرت الأخبار بشكل كبير داخل الوسط الفني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زاد رواج الشائعة هو التزام النجمين الصمت وعدم الرد.

واستند بعض مروجي هذه الشائعة إلى وجود إيمي سمير غانم بشكل دائم بمنزل والدها وعدم الإقامة مع حسن في منزل الزوجية.

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وأكد مصدر مقرب من إيمي أنها لم تقم بشراء منزل خاص هي وزوجها حسن الرداد حتى الآن، وما زال حسن يقيم مع والدته وشقيقته الصغرى داخل شقة صغيرة بمنطقة الدقي، وهي نفس المنطقة التي يقيم بها الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، لذلك تتواجد إيمي أغلب الأوقات مع والدها ووالدتها اللذين يقيمان بمفردهما، حيث تحاول إيمي عدم الغياب عنهما لفترات طويلة، خاصة أن منزل والدة حسن الذي يعتبر هو منزل الزوجية قريب للغاية من منزل سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وأضاف المصدر أن إيمي وحسن لم ينفصلا، وكل ما تردد ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة وأنهما يعيشان حياة مستقرة بشكل كبير.

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