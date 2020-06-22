خبر مفزع لمحبي رجاء الجداوي حول تطورات حالتها الصحية

كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة الإسماعيلية، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بشكل كبير، لافتة إلى أنه جرى نقلها على جهاز تنفس «حنجري» لتوصيل الأوكسجين للرئتين، بعد فشل جهاز «سناب» الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوماً الماضية. اقرئي ايضا : رانيا يوسف تتصدر تويتر بصورها على البحر بالمايوه.. ومغردون: «خلتها خل خالص»

وأشارت المصادر إلى أن الحالة النفسية لرجاء الجداوي تأثرت كثيراً بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، خاصة أنه كان من المنتظر أن تكون نتيجة التحاليل سلبية، لطول المدة التي قضتها بالمستشفى، والتي وصلت إلى 30 يوماً، قضت منها 21 يوماً بالعناية المركزة، و9 أيام بالعناية العادية.

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