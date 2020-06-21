تطور جديد ينفي اعتداء جوني ديب على زوجته السابقة

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/6/22 12:34 ص بتوقيت أبوظبي
كشف محامي النجم الأمريكي جوني ديب عن تطور جديد في قضية اعتدائه على زوجته آمبر هيرد، من شأنه تبرئة ذمة موكله.
وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، شوهدت زوجة "ديب" السابقة، آمبر هيرد بكدمات على وجهها، مدعية أن زوجها ألقى هاتفًا عليها، في الوقت الذي كان فيه مسافرًا خارج البلاد.
وذكرت الشاهدة ترينيتي إسبارزا، التي تعمل في مبنى بمدينة لوس أنجلوس يمتلك فيه "ديب" 5 شقق، أنها شاهدت "هيرد" بكدمات متفرقة على وجهها ورقبتها بالفعل، إلا أن الزوج لم يكن في المدينة في ذلك الوقت.
وذكر محامي "ديب"، آدم والدمان، أن "هيرد" تعرضت لاعتداء جسدي بالفعل في ذلك الوقت، إلا أنه لم يكن من قبل زوجها، حيث كان الأخير في جولة خارج البلاد لمدة أسبوعين.
وكان "ديب" وفريق من محاميه قد رفعوا قضية على زوجته السابقة بتعويضات تصل إلى 50 مليون دولار، بعد اتهامها الممثل بالاعتداء عليها بالضرب.
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