توم كروز يبحث عن الاستقرار في بريطانيا

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأحد 2020/6/21 11:49 م بتوقيت أبوظبي
أعلن النجم الأمريكي توم كروز انتقاله إلى بريطانيا قريبًا والاستقرار بجوار الكنيسة للتركيز على ديانته.
وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، اضطر توم كروز للاستقرار في كنيسة "سانت هيل مانور" في غرب ساسكس بعد تعطيل تصوير فيلمه الأخير "Mission Impossible 7" (المهمة المستحيلة).
والآن بعد استكمال تصوير الفيلم في أكسفورد، قرر "كروز" أن يبحث عن منزل ريفي بجوار الكنيسة.
ونقل الموقع أن "كروز" نشط جدًا مؤخرًا فيما يخص تنظيم دور كنيسة الساينتولوجي، ولذلك يسعى إلى شراء منزل قريب من الكنيسة التي تعد المقر البريطاني لديانة الساينتولوجي.
وذكر أن "كروز" دعا عائلته لقضاء عطلة الكريسماس ورأس العام معه في بريطانيا، إذ لم يعد يعتبر مدينة لوس أنجلوس محل إقامته، كما أنه باع منزله في بيفرلي هيلز عام 2016.
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