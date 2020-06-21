بيونسية تطلق أغنية ضد العنصرية في ” يوم التحرر”

Jun 21, 2020 حضرت النجمة العالمية بيونسيه بقوة طوال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي أثارها مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في مايو/أيار الماضي. وبصورة مفاجئة، طرحت بيونسيه أغنية جديدة بمناسبة العطلة السنوية للاحتفال بالنهاية الرسمية للعبودية في الولايات المتحدة. Advertisements وتتناول كلمات الأغنية تاريخ السود ووحشية الشرطة والاحتجاجات على مقتل “فلويد” على يد رجل شرطة أبيض في الولايات المتحدة. وأتت الأغنية بعد ساعات من الإعلان عن مبادرة جديدة لدعم الشركات المملوكة لذوي البشرة السمراء.







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