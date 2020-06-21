بصورة نادرة محمد محمود عبد العزيز يهنئ والده في عيد الأب

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز في تهنئة ابيه النجم الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "

وكتب على صورتهما معلقًا :"كلام عن لسان ابى: لازم تعرف بلدك و تزور كل حته فيها و تحب كل حاجه فيها، بلدنا حلوه اوى و فيها كل حاجه، بقولك ايه تعالى نطلع سيوه، نتحرك ٦ الصبح، من الأماكن القليله اللى لسه ماشفتهاش فى مصر.

{ الصوره دى من رحلتنا الى سيوه}



واضاف "كل عيد اب و حضرتك طيب و بخير و فى احسن مكان إن شاء الله يا ابويا و اخويا و صاحبى و استاذى و قدوتى و كل حاجه حلوه ليا فى الدنيا... الى اللقاء إن شاء الله... Happy father's day

(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيقه في عيد ميلاده

سليمان عيد يقدم بلاغا ضد أحد متابعيه عبر "إنستجرام"