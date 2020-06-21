بصورة نادرة محمد محمود عبد العزيز يهنئ والده في عيد الأب

القاهرة - لايف ستايل
حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز في تهنئة ابيه النجم الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام "
وكتب على صورتهما معلقًا :"كلام عن لسان ابى: لازم تعرف بلدك و تزور كل حته فيها و تحب كل حاجه فيها، بلدنا حلوه اوى و فيها كل حاجه، بقولك ايه تعالى نطلع سيوه، نتحرك ٦ الصبح، من الأماكن القليله اللى لسه ماشفتهاش فى مصر.
{ الصوره دى من رحلتنا الى سيوه}
واضاف "كل عيد اب و حضرتك طيب و بخير و فى احسن مكان إن شاء الله يا ابويا و اخويا و صاحبى و استاذى و قدوتى و كل حاجه حلوه ليا فى الدنيا... الى اللقاء إن شاء الله... Happy father's day
(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)
وتوفي الفنان محمود عبد العزيز عام 2016 عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.
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