شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأب بأبيات شعر وصورة والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكبير صلاح عبد الله، إلى قائمة النجوم والنجمات الذين احتفلوا بيوم الأب العالمى، حيث نشر عدد كبير من الفنانين والفنانات صور آبائهم احتفالا بهذا اليوم العالمى، ولكن الفنان الكبير صلاح عبد الله احتفل بطريقته الفريدة والمميزة، من خلال أبيات بسيطة قال فيها، "فى عيد الأب.. ‫شفت أبويا عبده أفندي اللي طلع عالمعاش.. ‫اللي خدم في الحكومة لما عضم أمه باش.. ‫اللي أخلص ليها جداً اللي عمره مارتشاش .. ‫شفته محني عالليالي يسأل اللي راح ماجاش.. ‫إزاي أدبر للعيال الطعام والقماش"

صلاح عبد الله ووالده الفنان صلاح عبد الله كان قد حرص على التعليق على كلمة الرئيس السيسى الأخيرة أثناء تفقده المنطقة الغربية، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر من أحد أفلامه، ووجه كلامه إلى الرئيس التركى أردوغان، ورئيس وزراء إثيوبيا، وكتب فيها: "ها نتكلم راجل لراجل ولا..".

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