شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الزمن الجميل.. 5 صور نادرة للفنانة رجاء الجداوى برفقة ابنتها أميرة مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات مبهجة قضتها الفنانة القديرة رجاء الجداوي مع ابنتها الوحيدة أميرة مختار التي أنجبتها بعدما تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016.



الفنانة رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي لم تعمل في مجال الفن، وقد تزوجت من رجال الأعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، ولدى النجمة القديرة رجاء الجداوي حفيدة وحيدة اسمها "روضة هندي".

الفنانة رجاء الجداوي وزوجها وابنتها أميرة مختار

ومنذ نحو 28 يوما، أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وقد تم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، إلا أن حالتها تدهورت في الساعات الماضية، وفقا لما أكده مصدر طبي بمستشفى العزل.



الفنانة رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.



الفنانة رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

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الفنانة رجاء الجداوي وابنتها أميرة مختار

وأضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ الخليج 365"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى ‎%‎55.

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوى، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 29، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.