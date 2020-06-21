شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الأب العالمى.. تعرف على نصائح الراحل محمود عبد العزيز لابنه محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكريات ونصائح والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وذلك احتفالا بيوم الأب العالمى، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز، صورة تجمعه بوالده الراحل، أثناء رحلتهما إلى "سيوة"، وعلق عليها: "كلام عن لسان أبى.. لازم تعرف بلدك وتزور كل حتة فيها وتحب كل حاجة فيها، بلدنا حلوة أوى وفيها كل حاجة، بقولك إيه تعالى نطلع سيوه، نتحرك 6 الصبح، من الأماكن القليله اللى لسه ماشفتهاش فى مصر".



محمد محمود عبد العزيز على انستجرام

وتابع محمد محمود عبد العزيز: "كل عيد أب وحضرتك طيب وبخير وفى أحسن مكان إن شاء الله يا ابويا واخويا وصاحبى وأستاذى وقدوتى وكل حاجة حلوة ليا فى الدنيا.. إلى اللقاء إن شاء الله.. يوم أب سعيد.. أسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

وقبل أيام حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على الاحتفاء بعيد ميلاد شقيقه كريم محمود عبد العزيز من خلال حسابه علي "تويتر"، حيث نشر رسالة وجهها له بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا في مناسبات مختلفة، وظهر خلالها والدهما الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى جانبهما، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، يعنى أخويا الصغير وابنى الكبير، سندى فى الدنيا والرجولة كلها، كل سنة وأنت طيب وبخير وناجح وسعيد، ربنا يحميك ويحفظك ويباركلك ويبعد عننا أى حاجة وحشة ودايما تكون فى أحسن صحة وحال إن شاء الله (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).