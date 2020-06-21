شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر ناعيًا أحمد راضي: نتقدم بأحر التعازي إلى الشعب العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان كاظم الساهر، اللاعب العراقى السابق أحمد راضي، الذى وافته المنية صباح اليوم فى العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب العراقي بوفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي. إنّا لله و إنّا إليه راجعون".

وفجعت الأوساط الرياضية في العراق، اليوم الأحد، بوفاة اللاعب السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.

قالت وسائل إعلام عراقية إن "راضي توفي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرين مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

Advertisements

ودخل راضي في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا. ولعب أحمد راضي للمنتخب العراقي منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي وحتى تسعينياته، وحقق مجموعة من الألقاب مع المنتخبات والأندية العراقية، كان أبرزها الوصول إلى كأس العالم في المكسيك عام 1986.

وشارك مع منتخب الناشئين والشباب والأول، كما شارك في بطولة كأس الخليج. وأحرز راضي اللقب مع المنتخب العراقي 3 مرات، ولقب هداف البطولة الخليجية، وشارك في بطولة كأس العرب ونال لقب الهداف وأفضل لاعب، كما تأهل إلى أولمبياد 1984 و1988، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.