شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14" من كاميليا لـ خالد النبوى.. هل يتشابه الفيلمان اسما وموضوعا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم خالد النبوى لفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكى بعنوان "قمر 14"، ويتولى إخراجه المخرج هادى الباجورى، وتأليف محمود زهران، فهل يتشابه هذا العمل اسما وموضوعاً بفيلم كاميليا "قمر 14" الذى يحمل نفس الاسم وقُدم عام 1950، وكان من بطولة كاميليا ومحمود ذو الفقار وحسن فايق وعبد الفتاح القصري ومن إخراج نيازي مصطفى.





وينطلق تصوير فيلم "قمر 14" لخالد النبوى مطلع الشهر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للعمل، وجارى اختيار الأبطال الذين يشاركون النبوى في الفيلم، ومعاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق التصوير مع إجراءات الوقاية اللازمة من انتشار فيروس كورونا حسب قوانين الحكومة المصرية.

وكان خالد النبوي شارك في موسم سباق رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج محمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

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يشار إلى ان اخر أعمال خالد النبوى في السينما فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولته كل من الفنانة درة وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان وميدو عادل ومحمد جمعة وحمزة العيلى وسامى مغاورى وأخرون من النجوم وعرض في السينمات أول يناير الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها. ‎‏‎