شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحتفل بالامبراطور ووالدها بـ"عيد الأب": كل سنة وأنت طيب وحشتنى يا بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة منى زكى، باليوم العالمى للأب، من خلال نشرها صورة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي، والتي جسدت خلاله دور ابنته، وعلقة على الصورة قائلة، "كل سنة وانت طيب يا بابا، دايما في بالى، أتمنى أن تكون مستمتعا بالجنة".





وقامت بعد عدة دقائق بنشر صورة لها في طفولتها بصحبة والدها الحقيقى، للاحتفال بعيد الأب مرة أخرى، حيث علقت على الصورة قائلة، "وحشتنى يا بابا اكتر من أي كلام بس انا متأكدة أنك مبسوط".





في جانب آخر انتهت النجمة منى زكى من تصوير 25 % من مسلسلها "تقاطع طرق"، مع المخرج تامر محسن قبل توقف العمل بسبب أزمة فيروس كورونا وخروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى، على أن تعود منى زكى وأسرة العمل الى بلاتوه التصوير مرة أخرى نهاية الشهر المقبل لاستكمال ما تبقى من مشاهد العمل.

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وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

يذكرأن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتنتظر النجمة منى زكى قرار فتح السينمات الفترة المقبلة، وعودة الأنشطة الترفيهية، لعرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، للمخرج محمود كامل التى انتهت من تصويره الشهور الماضية، حيث يواصل مخرج الفيلم مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية ليكون جاهزا للعرض فى السينمات بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا.