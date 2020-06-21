شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدوى: أتوقع فتح دور العرض نهاية يوليو و موسم عيد الأضحى غير واضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج أحمد بدوى – المدير العام لشركة سينرجى فيلميز - عن توقعاته لموقف دور العرض السينمائية، من العودة للعمل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرارات الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بعودة الحياة إلى طبيعتها فى العديد من المجالات مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أحمد بدوى لـ" الخليج 365" أنه يعتقد مع نهاية شهر يوليو المقبل سيتم فتح دور العرض السينمائية مشيراً إلى أنه يرجح أنه عندما يتم فتحها ستكون بنصف السعة مثلما فعلت السعودية حيث فتحت دور العرض بسعة 50 %، مشدداً على أنه فى نفس الوقت مسألة إقامة موسم عيد الأضحى السينمائى غير واضحة حتى الآن وفى انتظار التطورات التى تشهدها الفترة المقبلة.



المنتج أحمد بدوى

وكان قد أصدر رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى قراراً بتعليق أنشطة دور العرض السينمائية والمساحة فى نهاية شهر مارس ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنذ تعليق نشطاها وهى مغلقة حتى الآن وتسبب القرار فى الغاء موسم عيد الفطر السينمائى، لتكون المرة الأولى منذ سنوات أن يمر عام بدون موسم سينمائى فى عيد الفطر.

وتشهد الساحة السينمائية وجود أكثر من فيلم جاهز للعرض بمجرد فتح السينمات وعلى رأسهم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، و"الغسالة" بطولة احمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، و"الصندوق الاسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، و"أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وغيرها من الأفلام