شكرا لقرائتكم خبر عن ابن وفاء عامر يُدخلها فى نوبة فزع بسبب مقلب "قص الشعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن عمر فوزى، ابن النجمة وفاء عامر من عمل مقلب فى والدته، أثناء تواجدهما فى المنزل، حيث أوهمها أنه قام بقص شعرها، مستخدما تطبيق يقلد ماكينات الحلاقة، لتفزع وفاء عامر وتجرى خلف عمر محاولة ضربه، حتى تدرك فى النهاية أنه مجرد "مقلب"، حيث اعتاد عمر أن يقوم بمثل هذه المقالب فى والدته، وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به مثل إنستجرام أو تيك توك، وأيضا النجمة وفاء عامر تقوم أحيانا بمبادلته مثل هذه المقالب، وتنشرها على حساباتها الشخصية.

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أثناء المقلب



وفاء عامر

يذكر أن النجمة وفاء عامر تشارك فى فيلم "خان تيولا" والذى ينتهى أبطاله من تصويره خلال أيام، ويشارك فى بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعى ووفاء عامر وراندا البحيرى، ومحمود البزاوى ومن المقرر استئناف التصوير خلال الايام المقبلة بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وتكشف تفاصيل أحداثه التى تدور حول فكرة الخلود وتمسك الناس بالحياة فى فندق تم بناؤه خلال الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث يتواجد بطل العمل الفنان نضال الشافعى بداخله وتحدث مفاجأة خلال الفيلم يقلب الأحداث رأسا على عقب.