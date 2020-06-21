صور| ميريام فارس تحتفل بعيد الأب مع زوجها وابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة اللبنانية ميريام فارس على الاحتفال بـ"عيد الأب"، رفقة زوجها ونجلها "جايدن".

ونشرت ميريام مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كان يوم ولا أروع، الله يحفظ كل الآباء ويعطيهم الصحة".

وتزوجت الفنانة ميريام فارس من زوجها داني متري عام 2014، وأنجبا طفلهما جايدن عام 2016.

وطرحت الفنانة اللبنانية، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "حبيبي سعودي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "حبيبي سعودي" من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.

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